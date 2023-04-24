Курс доллара опустился. Наличные курсы валют

В понедельник, 24 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 2 коп. и составляет 37,67 грн. Курс продаж снизился также на 2 коп. – до 38,3 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 36,9 грн, максимальный – 37,9 грн. Для продажи минимальный курс – также 37,9 грн, максимальный – 38,9 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 7 коп. и составляет 41 грн. Средний курс продаж опустился на 1 коп. – до 41,93 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 40,1 грн, максимальный – 41,5 грн. Для продажи минимальный курс – 41,6 грн, максимальный – 42,5 грн.

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Анна Ішутіна

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