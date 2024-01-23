Курс доллара падает. Курсы валют по банкам

Курсы доллара и евро в банках снова снизились

Фото: depositphotos.com

Во вторник, 23 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 8 коп. и составляет 37,45 грн. Курс продаж снизился на 7 коп. до 38,13 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 37,1 грн, максимальный – 37,65 грн. Для продажи минимальный курс – 38 грн, максимальный – 38,4 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 8 коп. и составил 40,77 грн. Курс продажи упал на 3 коп. до 41,75 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 40,05 грн, максимальный – 41,15 грн. Для продажи минимальный курс – 41,55 грн, а максимальный – 42 грн.

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