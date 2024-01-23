Курс долара падає. Курси валют у банках

Курси долара та євро в банках знову знизилися

Фото: depositphotos.com

У вівторок, 23 січня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з понеділком, впав на 8 коп. і складає 37,45 грн. Курс продажу знизився на 7 коп. до 38,13 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 37,1 грн, максимальний – 37,65 грн. Для продажу мінімальний курс – 38 грн, максимальний – 38,4 грн.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Середній курс купівлі євро знизився на 8 коп. і склав 40,77 грн. Курс продажу зменшився на 3 коп. до 41,75 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 40,05 грн, максимальний – 41,15 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,55 грн, а максимальний – 42 грн.

Курси валют можна переглянути на нашому сайті.