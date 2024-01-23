Bloomberg: Євросоюз затвердить гроші для України. З Угорщиною або без
Лідери Європейського союзу готові на жорсткі заходи щодо Угорщини, якщо її прем'єр-міністр Віктор Орбан вирішить заблокувати пакет допомоги Україні на 50 млрд євро на саміті 1 лютого, пише Bloomberg. За даними агентства, гроші все одно будуть затверджені – з Угорщиною або без.
За словами співрозмовників агентства, держави – члени Євросоюзу налаштовані на ухвалення пакета допомоги, незалежно від підтримки Угорщини.
Європейський союз хоче затвердити "Інструмент для України" (Ukraine Facility) – чотирирічний фінансовий план, що передбачає виділення Україні 50 млрд євро протягом 2024-2027 років зі спільного бюджету. Але під час попереднього саміту 14-15 грудня Орбан ветував це рішення.
Потенційний резервний варіант, який розглядають у столицях Євросоюзу, передбачає надання національних гарантій для залучення грошей на зовнішніх ринках капіталу.
Орбан торпедує не лише рішення про чотирирічний фінансовий пакет для України. У понеділок Угорщина виступила проти створення у Євросоюзі нового фонду для військової допомоги на 20 млрд євро.
Bloomberg пише, що Євросоюз готовий до такої ескалації і у відповідь може запустити процедуру позбавлення Угорщини права голосу як країни-члена.
Угорщина раніше казала, що може зняти своє вето на цей пакет допомоги за умови, що фінансування буде переглядатися щороку. За неофіційною інформацією, Європейська комісія готова прийняти деякі вимоги Угорщини.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто також сигналізував, що питання фінансування може зрушитися з мертвої точки, якщо Україна пообіцяє не включати угорські компанії до списку спонсорів війни.
Це питання буде обговорюватися під час його зустрічі з міністром Дмитром Кулебою і керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком 29 січня.
- Євросоюз – основний фінансовий донор України, але Україна поки що залишається без фінансової підтримки не лише з боку Євросоюзу, а й США. З 1 жовтня у США почався новий фінансовий рік, а там досі не ухвалили річний бюджет. Країна живе з тимчасовими бюджетними деклараціями, в яких не передбачена нова допомога для України. Пані посол України в США Оксана Маркарова (раніше була міністеркою фінансів України) запевняла, що ризику припинення фінансування з боку США немає, але Конгрес досі не затвердив гроші на 2024 рік, і шансів на це все менше.
- У 2024 році Мінфін розраховував отримати від США на фінансування держбюджету від $12 млрд до $14 млрд.