Bloomberg: Євросоюз затвердить гроші для України. З Угорщиною або без

Питання допомоги Україні з боку Європейського союзу точно зрушиться з місця на саміті 1 лютого, незалежно від позиції Угорщини, пише Bloomberg

Віктор Орбан (Фото: Filip Singer / EPA)

Лідери Європейського союзу готові на жорсткі заходи щодо Угорщини, якщо її прем'єр-міністр Віктор Орбан вирішить заблокувати пакет допомоги Україні на 50 млрд євро на саміті 1 лютого, пише Bloomberg. За даними агентства, гроші все одно будуть затверджені – з Угорщиною або без.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

За словами співрозмовників агентства, держави – члени Євросоюзу налаштовані на ухвалення пакета допомоги, незалежно від підтримки Угорщини.

Європейський союз хоче затвердити "Інструмент для України" (Ukraine Facility) – чотирирічний фінансовий план, що передбачає виділення Україні 50 млрд євро протягом 2024-2027 років зі спільного бюджету. Але під час попереднього саміту 14-15 грудня Орбан ветував це рішення.

Потенційний резервний варіант, який розглядають у столицях Євросоюзу, передбачає надання національних гарантій для залучення грошей на зовнішніх ринках капіталу.

Орбан торпедує не лише рішення про чотирирічний фінансовий пакет для України. У понеділок Угорщина виступила проти створення у Євросоюзі нового фонду для військової допомоги на 20 млрд євро.

Bloomberg пише, що Євросоюз готовий до такої ескалації і у відповідь може запустити процедуру позбавлення Угорщини права голосу як країни-члена.

Угорщина раніше казала, що може зняти своє вето на цей пакет допомоги за умови, що фінансування буде переглядатися щороку. За неофіційною інформацією, Європейська комісія готова прийняти деякі вимоги Угорщини.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто також сигналізував, що питання фінансування може зрушитися з мертвої точки, якщо Україна пообіцяє не включати угорські компанії до списку спонсорів війни.

Це питання буде обговорюватися під час його зустрічі з міністром Дмитром Кулебою і керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком 29 січня.