Bloomberg: Евросоюз утвердит деньги для Украины. С Венгрией или без

Вопрос помощи Украине со стороны Европейского союза точно сдвинется с места на саммите 1 февраля, независимо от позиции Венгрии, пишет Bloomberg

Виктор Орбан (Фото: Filip Singer / EPA)

Лидеры Европейского союза готовы на жесткие меры по отношению к Венгрии, если ее премьер-министр Виктор Орбан решит заблокировать пакет помощи Украине на 50 млрд евро на саммите 1 февраля, пишет Bloomberg. По данным агентства, деньги все равно будут утверждены – с Венгрией или без.

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По словам собеседников агентства, государства – члены Евросоюза настроены на принятие пакета помощи, независимо от поддержки Венгрии.

Европейский союз хочет утвердить "Инструмент для Украины" (Ukraine Facility) – четырехлетний финансовый план, предусматривающий выделение Украине 50 млрд евро в течение 2024-2027 годов из общего бюджета. Но на предыдущем саммите 14-15 декабря Орбан ветировал это решение.

Потенциальный резервный вариант, рассматриваемый в столицах Евросоюза, предусматривает предоставление национальных гарантий для привлечения денег на внешних рынках капитала.

Орбан торпедирует не только решение о четырехлетнем финансовом пакете для Украины. В понедельник Венгрия выступила против создания в Евросоюзе нового фонда военной помощи на 20 млрд евро.

Bloomberg пишет, что Евросоюз готов к такой эскалации и в ответ может запустить процедуру лишения Венгрии права голоса, как страны-члена.

Венгрия ранее говорила, что может снять вето на этот пакет помощи при условии, что финансирование будет пересматриваться каждый год. По неофициальной информации, Европейская комиссия готова принять некоторые требования Венгрии.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто также сигнализировал, что вопрос финансирования может сдвинуться с мертвой точки, если Украина пообещает не включать венгерские компании в список спонсоров войны.

Этот вопрос будет обсуждаться во время встречи с министром Дмитрием Кулебой и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком 29 января.