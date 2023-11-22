Курс доллара падает. Наличные курсы
22.11.2023, 11:07
Фото: Pexels
В среду, 22 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 5 коп. и составил 37,14 грн. Курс продаж опустился на 1 коп. — до 37,75 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 36 грн, максимальный – 37,6 грн. Для продажи минимальный курс – 37,3 грн, максимальный – 38 грн.
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Средний курс покупки евро снизился на 3 коп. и составляет 40,16 грн. Курс продаж вырос на 2 коп. — до 41,17 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет 39 грн, максимальный – 40,81 грн. Для продажи минимальный курс – 40,84 грн, а максимальный – 42 грн.
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