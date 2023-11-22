Курс долара падає. Готівкові курси

У середу, 22 листопада, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з вівторком, впав на 5 коп. і склав 37,14 грн. Курс продажу опустився на 1 коп. — до 37,75 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 36 грн, максимальний – 37,6 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,3 грн, максимальний – 38 грн.

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Середній курс купівлі євро знизився на 3 коп. і складає 40,16 грн. Курс продажу виріс на 2 коп. — до 41,17 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 39 грн, максимальний – 40,81 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,84 грн, а максимальний – 42 грн.

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