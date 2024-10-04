Курс доллара падает: Сколько стоит валюта в банках 4 октября

Фото: Pexels

Сколько стоит доллар

В пятницу, 4 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 3 коп. и составляет 41,03 грн. Курс продаж снизился на 4 коп. до 41,5 грн.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 40,45 грн, максимальный – 41,25 грн. Для продажи минимальный курс – 41,41 грн, максимальный – 41,6 грн.

Наличный курс евро в банках

Средний курс покупки евро снизился на 6 коп. и составляет 45,24 грн, курс продажи упал на 9 коп. до 45,98 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 44,3 грн, максимальный – 45,65 грн. Для продажи минимальный курс – 45,8 грн, а максимальный – 46,2 грн.

Какой курс польского злотого

Средний курс покупки польского злотого снизился на 3 коп. и составил 10,19 грн. Курс продаж опустился на 2 коп. до 10,78 грн.

Минимальный курс покупки злотого составляет – 9,5 грн, максимальный – 10,47 грн. Для продажи минимальный курс – 10,62 грн, а максимальный – 11 грн.

Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.