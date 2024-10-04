МВФ примет решение о транше для Украины до 21 октября

Международный валютный фонд планирует принять решение о выделении Украине очередного транша до начала ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка

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Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) планирует рассмотреть вопросы выделения Украине очередного транша в размере $1,1 миллиарда к началу осенних встреч МВФ и Всемирного банка, которые состоятся 21-26 октября. Об этом заявила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак во время брифинга в Вашингтоне.

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Козак напомнила, что 10 сентября представители МВФ и украинское правительство достигли соглашения на уровне персонала по пятому обзору программы сотрудничества.

"Если Совет директоров одобрит это соглашение, Украина получит доступ к $1,1 миллиарда по программе EFF. Ожидается, что соответствующее решение будет принято до начала ежегодного собрания", – отметила она.

Также Козак подчеркнула, что, по данным четвертого обзора, дефицит финансирования Украины на 2025 год оценивался в $26 миллиардов, и сейчас эксперты обновляют эти показатели в рамках пятого обзора.