МВФ примет решение о транше для Украины до 21 октября
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) планирует рассмотреть вопросы выделения Украине очередного транша в размере $1,1 миллиарда к началу осенних встреч МВФ и Всемирного банка, которые состоятся 21-26 октября. Об этом заявила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак во время брифинга в Вашингтоне.
Козак напомнила, что 10 сентября представители МВФ и украинское правительство достигли соглашения на уровне персонала по пятому обзору программы сотрудничества.
"Если Совет директоров одобрит это соглашение, Украина получит доступ к $1,1 миллиарда по программе EFF. Ожидается, что соответствующее решение будет принято до начала ежегодного собрания", – отметила она.
Также Козак подчеркнула, что, по данным четвертого обзора, дефицит финансирования Украины на 2025 год оценивался в $26 миллиардов, и сейчас эксперты обновляют эти показатели в рамках пятого обзора.
- Первый транш в размере $2,7 млрд Украина получила от МВФ сразу после утверждения программы общим объемом $15,6 млрд в начале апреля 2023 года. Второй транш составил $890 млн (июнь 2023 года), третий – $900 млн (декабрь 2023 года), четвертый – $880 млн (март 2024).
- После получения пятого транша от Международного валютного фонда в размере $2,2 млрд в начале июля 2024 года Украина стала второй среди крупнейших должников МВФ.