МВФ ухвалить рішення про транш для України до 21 жовтня
Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) планує розглянути питання щодо виділення Україні чергового траншу обсягом $1,1 мільярда до початку осінніх зустрічей МВФ і Світового банку, що відбудуться 21-26 жовтня. Про це заявила директорка з комунікацій МВФ Джулі Козак під час брифінгу у Вашингтоні.
Козак нагадала, що 10 вересня представники МВФ і український уряд досягли угоди на рівні персоналу щодо п’ятого огляду програми співпраці.
"Якщо Рада директорів схвалить цю угоду, Україна отримає доступ до $1,1 мільярда за програмою EFF. Очікується, що відповідне рішення буде ухвалено до початку щорічних зборів", — зазначила вона.
Також Козак наголосила, що, за даними четвертого огляду, дефіцит фінансування України на 2025 рік оцінювався у $26 мільярдів, і зараз експерти оновлюють ці показники в межах п’ятого огляду.
- Перший транш розміром $2,7 млрд Україна отримала від МВФ одразу після затвердження програми загальним обсягом $15,6 млрд на початку квітня 2023 року. Другий транш становив $890 млн (червень 2023 року), третій – $900 млн (грудень 2023 року), четвертий – $880 млн (березень 2024 року).
- Після отримання п'ятого траншу від Міжнародного валютного фонду розміром $2,2 млрд на початку липня 2024 року Україна стала другою серед найбільших боржників МВФ.