МВФ ухвалить рішення про транш для України до 21 жовтня

Міжнародний валютний фонд планує ухвалити рішення щодо виділення Україні чергового траншу до початку щорічних зборів МВФ і Світового банку

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Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) планує розглянути питання щодо виділення Україні чергового траншу обсягом $1,1 мільярда до початку осінніх зустрічей МВФ і Світового банку, що відбудуться 21-26 жовтня. Про це заявила директорка з комунікацій МВФ Джулі Козак під час брифінгу у Вашингтоні.

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Козак нагадала, що 10 вересня представники МВФ і український уряд досягли угоди на рівні персоналу щодо п’ятого огляду програми співпраці.

"Якщо Рада директорів схвалить цю угоду, Україна отримає доступ до $1,1 мільярда за програмою EFF. Очікується, що відповідне рішення буде ухвалено до початку щорічних зборів", — зазначила вона.

Також Козак наголосила, що, за даними четвертого огляду, дефіцит фінансування України на 2025 рік оцінювався у $26 мільярдів, і зараз експерти оновлюють ці показники в межах п’ятого огляду.