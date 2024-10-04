Курс долара падає: Скільки коштує валюта в банках 4 жовтня

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Скільки коштує долар

У п’ятницю, 4 жовтня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з четвергом, впав на 3 коп. і становить 41,03 грн. Курс продажу знизився на 4 коп. до 41,5 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 40,45 грн, максимальний – 41,25 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,41 грн, максимальний – 41,6 грн.

Готівковий курс євро в банках

Середній курс купівлі євро знизився на 6 коп. і становить 45,24 грн, курс продажу впав на 9 коп. до 45,98 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 44,3 грн, максимальний – 45,65 грн. Для продажу мінімальний курс – 45,8 грн, а максимальний – 46,2 грн.

Який курс польського злотого

Середній курс купівлі польського злотого знизився на 3 коп. і склав 10,19 грн. Курс продажу опустився на 2 коп. до 10,78 грн.

Мінімальний курс купівлі злотого становить – 9,5 грн, максимальний – 10,47 грн. Для продажу мінімальний курс – 10,62 грн, а максимальний – 11 грн.

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