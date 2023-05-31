Курс доллара растет, а курс евро падает. Наличные курсы валют

В среду, 31 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 2 коп. и составляет 37,07 грн. Курс продаж увеличился на 1 коп. – до 37,57 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 36,8 грн, максимальный – 37,3 грн. Для продажи минимальный курс – 37,38 грн, максимальный – 37,85 грн.

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Средний курс покупки евро упал на 2 коп. и составляет 39,8 грн. Средний курс продаж опустился на 1 коп. – до 40,66 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 39,45 грн, максимальный – 40,15 грн. Для продажи минимальный курс – также 40,15 грн, максимальный – 41,2 грн.

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