Курс долара росте, а курс євро падає. Готівкові курси валют

У середу, 31 травня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з вівторком, виріс на 2 коп. і складає 37,07 грн. Курс продажу збільшився на 1 коп. – до 37,57 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 36,8 грн, максимальний – 37,3 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,38 грн, максимальний – 37,85 грн.

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Середній курс купівлі євро впав на 2 коп. і складає 39,8 грн. Середній курс продажу опустився на 1 коп. – до 40,66 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 39,45 грн, максимальний – 40,15 грн. Для продажу мінімальний курс – також 40,15 грн, максимальний – 41,2 грн.

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