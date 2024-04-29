Курс доллара растет. Курсы валют в банках

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В понедельник, 29 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 6 коп. и составил 39,45 грн. Курс продажи поднялся на 4 коп. до 39,96 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38,85 грн, максимальный – 39,6 грн. Для продажи минимальный курс – 39,79 грн, максимальный – 40,1 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 1 коп. и составляет 42,21 грн. Курс продаж увеличился на 5 коп. до 43 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 41,4 грн, максимальный – 42,65 грн. Для продажи минимальный курс – 42,82 грн, а максимальный – 43,25 грн.

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