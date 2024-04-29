Курс долара росте. Курси валют у банках

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У понеділок, 29 квітня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з п’ятницею, виріс на 6 коп. і склав 39,45 грн. Курс продажу піднявся на 4 коп. до 39,96 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 38,85 грн, максимальний – 39,6 грн. Для продажу мінімальний курс – 39,79 грн, максимальний – 40,1 грн.

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Середній курс купівлі євро виріс на 1 коп. і складає 42,21 грн. Курс продажу збільшився на 5 коп. до 43 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить – 41,4 грн, максимальний – 42,65 грн. Для продажу мінімальний курс – 42,82 грн, а максимальний – 43,25 грн.

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