Курс доллара растет: Сколько стоят наличные в банках

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Каков наличный курс доллара

Во вторник, 5 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 9 коп. и составляет 41,22 грн. Курс продаж повысился на 8 коп. до 41,7 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 40,65 грн, максимальный – 41,4 грн. Для продажи минимальный курс – 41,59 грн, максимальный – 41,8 грн.

Наличный курс евро в банках

Средний курс покупки евро вырос на 13 коп. и составляет 44,8 грн. Курс продаж увеличился на 15 коп. до 45,53 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 43,9 грн, максимальный – 45,11 грн. Для продажи минимальный курс – 45,34 грн, а максимальный – 45,75 грн.

Какой курс польского злотого

Средний курс покупки польского злотого вырос на 3 коп. и составляет 10,06 грн. Курс продаж вырос на 1 коп. до 10,58 грн.

Минимальный курс покупки злотого составляет – 9,5 грн, максимальный – 10,3 грн. Для продажи минимальный курс – 10,41 грн, а максимальный – 11 грн.

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