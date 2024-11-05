Курс долара росте: Скільки коштує готівка у банках

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Який готівковий курс долара

У вівторок, 5 листопада, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з понеділком, виріс на 9 коп. і складає 41,22 грн. Курс продажу підвищився на 8 коп. до 41,7 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 40,65 грн, максимальний – 41,4 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,59 грн, максимальний – 41,8 грн.

Готівковий курс євро в банках

Середній курс купівлі євро виріс на 13 коп. і становить 44,8 грн. Курс продажу збільшився на 15 коп. до 45,53 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 43,9 грн, максимальний – 45,11 грн. Для продажу мінімальний курс – 45,34 грн, а максимальний – 45,75 грн.

Який курс польського злотого

Середній курс купівлі польського злотого виріс на 3 коп. і становить 10,06 грн. Курс продажу виріс на 1 коп. до 10,58 грн.

Мінімальний курс купівлі злотого становить – 9,5 грн, максимальний – 10,3 грн. Для продажу мінімальний курс – 10,41 грн, а максимальний – 11 грн.

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