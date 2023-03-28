UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Курс доллара снизился. Наличные курсы

Цей матеріал також доступний українською
28.03.2023, 11:00
Курс доллара снизился. Наличные курсы - Фото
Фото: depositphotos.com

Во вторник, 28 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 15 коп. и составляет 37,8 грн. Курс продаж снизился на 18 коп. до 38,48 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 37 грн, максимальный – 38 грн. Для продажи минимальный курс 38,05 грн, максимальный – 39 грн.

Присоединяйтесь к нам на Facebook и участвуйте в дискуссиях

Средний курс покупки евро снизился на 1 коп. и составляет 40,36 грн. Средний курс продаж упал на 8 коп. до 41,33 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39 грн, максимальный – 40,91 грн. Для продажи минимальный курс – 40,8 грн, максимальный – 42 грн.

Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.


Читайте также
Как Офис президента хочет реформировать украинские налоги или второй подход к идее "10-10-10"
Анна Ішутіна
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
курс доллара курс евро курсы валют наличные курсы наличный доллар
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 