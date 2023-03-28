Курс доллара снизился. Наличные курсы

Во вторник, 28 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 15 коп. и составляет 37,8 грн. Курс продаж снизился на 18 коп. до 38,48 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 37 грн, максимальный – 38 грн. Для продажи минимальный курс 38,05 грн, максимальный – 39 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 1 коп. и составляет 40,36 грн. Средний курс продаж упал на 8 коп. до 41,33 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39 грн, максимальный – 40,91 грн. Для продажи минимальный курс – 40,8 грн, максимальный – 42 грн.

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Анна Ішутіна

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