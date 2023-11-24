Курс доллара снизился. Наличные курсы

В пятницу, 24 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению с четвергом упал на 2 коп. и составил 37,15 грн. Курс продаж опустился на 4 коп. до 37,72 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,5 грн, максимальный – 37,5 грн. Для продажи минимальный курс – 37,45 грн, максимальный – 38 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 1 коп. и составляет 40,15 грн. Курс продаж повысился на 2 коп. до 41,14 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39 грн, максимальный – 40,75 грн. Для продажи минимальный курс – также 40,75 грн, а максимальный – 42 грн.

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