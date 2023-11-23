За добу інвестори вивели з Binance майже $1 млрд
Інвестори вивели з криптовалютної біржі Binance близько $956 млн за добу після того, як її керівник Чанпен Чжао пішов у відставку і разом із компанією визнав себе винним у рамках врегулювання справи про відмивання грошей, пише Reuters.
Проте відтік був невеликий порівняно з активами на суму понад $65 млрд, які залишаються на Binance.
Деякі аналітики також зазначили, що угода із врегулювання справи навряд чи покладе край юридичним проблемам біржі в США, оскільки звинувачення Комісії з цінних паперів та бірж у тому, що Binance порушила закони США про цінні папери, досі не вирішені.
"Binance не зовсім вийшла із кризи. Цивільний судовий процес, що триває, з SEC, як і раніше, викликає занепокоєння у біржі, що, ймовірно, призведе до подальших штрафів", – написав криптоаналітик компанії PitchBook Роберт Ле.
- У США криптобіржу Binance обвинувачують у тому, що вона використовувалася для фінансування тероризму, відмивання грошей та іншої нелегальної діяльності, що дозволила здійснювати операції ХАМАС, ІДІЛ, іншим терористичним організаціям, а також мешканцям підсанкційних юрисдикцій. Засновник та голова компанії Чанпен Чжао піде у відставку та особисто виплатить $50 млн штрафу. Новим керівником біржі стане Річард Тен.
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