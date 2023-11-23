За сутки инвесторы вывели из Binance почти $1 млрд
Инвесторы вывели с криптовалютной биржи Binance около $956 млн в сутки после того, как ее руководитель Чанпен Чжао ушел в отставку и вместе с компанией признал себя виновным в рамках урегулирования дела об отмывании денег, пишет Reuters.
Однако отток был небольшой по сравнению с активами на сумму более $65 млрд, которые остаются на Binance.
Некоторые аналитики также отметили, что соглашение по урегулированию дела вряд ли положит конец юридическим проблемам биржи в США, поскольку обвинения Комиссии по ценным бумагам и биржам в том, что Binance нарушила законы США о ценных бумагах, до сих пор не решены.
"Binance не совсем вышла из кризиса. Гражданский судебный процесс с SEC по-прежнему вызывает беспокойство у биржи, что, вероятно, приведет к дальнейшим штрафам", – написал криптоаналитик компании PitchBook Роберт Ле.
- В США криптобиржу Binance обвиняют в том, что она использовалась для финансирования терроризма, отмывания денег и другой нелегальной деятельности, позволившей осуществлять операции ХАМАС, ИГИЛ, другим террористическим организациям, а также жителям подсанкционных юрисдикций. Основатель и глава компании Чанпен Чжао уйдет в отставку и лично выплатит $50 млн штрафа. Новым руководителем биржи станет Ричард Тэн.
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