Курс долара опустився. Готівкові курси

У п’ятницю, 24 листопада, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з четвергом, упав на 2 коп. і склав 37,15 грн. Курс продажу опустився на 4 коп. до 37,72 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,5 грн, максимальний – 37,5 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,45 грн, максимальний – 38 грн.

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Середній курс купівлі євро виріс на 1 коп. і складає 40,15 грн. Курс продажу підвищився на 2 коп. до 41,14 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 39 грн, максимальний – 40,75 грн. Для продажу мінімальний курс – також 40,75 грн, а максимальний – 42 грн.

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