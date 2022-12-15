Курс доллара снизился. Наличные курсы валют

В четверг, 15 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 4 коп. и составляет 39,52 грн. Курс продаж снизился на 3 коп. до 40,19 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38,7 грн, максимальный – 39,85 грн. Для продажи минимальный курс – 39,8 грн, максимальный – 40,5 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 10 коп. и достиг 41,25 грн. Средний курс продаж поднялся на 6 коп. и составил 42,41 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,9 грн, максимальный – 42 грн. Для продажи минимальный курс – 41,9 грн, максимальный – 43 грн.

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Анна Ішутіна

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