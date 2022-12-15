Польша заблокировала пакетную сделку ЕС, один из пунктов которой – €18 млрд для Украины

Польша отказывается поддержать пакетное соглашение Евросоюза, одним из пунктов которого является выделение 18 млрд евро макрофинансовой помощи Украине в 2023 году. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на четырех европейских дипломатов.

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Лидеры стран-членов блока должны утвердить пакет, предусматривающий поддержку Киева, план расходов Венгрии из фонда восстановления после пандемии, "размораживание" части денег для Венгрии и налоговую реформу. Если один из пунктов ветируют, пакет не будет принят.

Претензии Польши касаются последнего пункта – установление минимальной ставки налога на прибыль крупных корпораций в размере 15%.

Установление 15% минимального налога в ЕС является частью глобальной налоговой реформы Pillar II, о которой удалось договориться в 2021 году. Есть также Pillar I – налогообложение транснациональных корпораций, таких как Google и Amazon, там, откуда они получают прибыль, а не там, где они зарегистрированы. Ставка корпоративного налога в Польше ниже 15%. Потому она просит воплотить Pillar I и Pillar II сразу. Польша считает неадекватным увеличение налоговой нагрузки на европейский бизнес в рамках Pillar II без обеспечения надлежащего налогообложения цифровых гигантов в рамках Pillar I.

Польша долго блокировала это решение, прежде чем, казалось, уступила, получив одобрение своего плана восстановления. Но в понедельник, 12 декабря, представитель Польши на встрече послов ЕС снова выразил предостережения.

Решить этот вопрос на уровне послов не удалось, поэтому ожидается, что его вынесут на саммит лидеров ЕС 15-16 декабря.

"Это как нездоровые отношения. Они продолжают обещать, что в следующий раз будет по-другому, но в глубине души мы знаем, что нам снова и снова будут делать больно", – описал действия Польши один из дипломатов.

Другой собеседник издания сравнил происходящее с захватом заложников. "Сильное разочарование, поскольку Польша ставит под угрозу помощь Украине, блокируя минимальную ставку налога", – сказал он.

Ранее пакетное соглашение блокировала Венгрия. Она сняла вето после того, как ЕС пошел ей на уступки.

Европейская директива о 15%-ом минимальном налоге для транснациональных компаний с выручкой свыше 750 млн евро предусматривает вступление в силу с 1 января 2024 года.

Андрій Водяний

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