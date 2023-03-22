Курс доллара снизился. Наличные курсы валют
22.03.2023, 11:08
Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ
В среду, 22 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 13 коп. и составляет 38,13 грн. Курс продаж снизился на 12 коп. – до 38,8 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 37 грн, максимальный – 38,35 грн. Для продажи минимальный курс – 38,4 грн, максимальный – 39,1 грн.
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Средний курс покупки евро вырос на 4 коп. и составил 40,4 грн. Средний курс продаж поднялся на 8 коп. – до 41,37 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет 39 грн, максимальный – 41,07 грн. Для продажи минимальный курс – 40,95 грн, максимальный – 41,8 грн.
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