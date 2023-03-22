Украина выстроила новую модель сотрудничества с МВФ, — Пышный о новой программе

Украина дала толчок изменениям кредитной политики Международного валютного фонда, чем в дальнейшем смогут воспользоваться и другие страны. Об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный в Facebook, комментируя новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) МВФ.

По его мнению, решение о соглашении является свидетельством значительных изменений во взаимоотношениях с Фондом.

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"Если посмотреть в ретроспективе, то в прошлом году мы фактически выстраивали новую модель сотрудничества с МВФ. Происходившие в процессе трансформации касались не только нас – команды Украины и страны в целом, но и наших партнеров. Они адаптировали и обновляли собственные протоколы и внутренние политики", – заметил Пышный.

Он также подчеркнул, что мониторинговая программа, вызвавшая определенный скептицизм в части отсутствия финансирования, в результате стала не только основой для начала переговоров по программе расширенного финансирования, но и стимулировала МВФ пересмотреть свои подходы и политику в отношении стран, находящихся в условиях высокой неопределенности.

"Выполнив мониторинговую программу, Украина и правительственные институции доказали свою способность действовать эффективно даже во времена чрезвычайной неопределенности и беспрецедентных рисков. Это дало толчок изменениям кредитной политики Фонда, которыми в дальнейшем смогут воспользоваться и другие страны", – сказал глава НБУ.

Он подчеркнул, что программа финансирования в $15,6 млрд будет состоять из двух этапов.

"На первом этапе сосредоточимся на мобилизации внешних поступлений и активизации внутренних ресурсов, поддержании финансовой стабильности в долгосрочной перспективе, в частности благодаря подготовке более глубокой оценки состояния банковского сектора. Второй этап будет посвящен масштабным реформам. Их цель – восстановление Украины, быстрый и длительный экономический рост, в частности благодаря мерам по вступлению Украины в ЕС", – отметил Пышный.

По его словам, соглашение достигнуто на уровне персонала и в ближайшие недели ожидается финальное одобрение договоренности советом директоров МВФ.

В декабре-феврале Украина успешно прошла мониторинговую программу МВФ, открывшую путь для начала переговоров о новой программе с финансированием.

Последняя кредитная программа для Украины завершилась досрочно из-за начала полномасштабной войны. После этого МВФ выделил Украине два транша экстренной помощи на общую сумму $2,7 млрд.

Наталія Софієнко

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