Курс доллара снизился. Наличные курсы валют

В пятницу, 20 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, не изменился и составляет 37,46 грн. Курс продаж упал на 4 коп. — до 38,11 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 37 грн, максимальный – 37,8 грн. Для продажи минимальный курс – также 37,8 грн, максимальный – 38,4 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 6 коп. и составил 39,67 грн. Курс продаж снизился на 1 коп. — до 40,68 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 38,85 грн, максимальный – 40,2 грн. Для продажи минимальный курс – 40,15 грн, максимальный – 41,5 грн.

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