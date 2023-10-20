Курс долара знизився. Готівкові курси валют

У п’ятницю, 20 жовтня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з четвергом, не змінився і складає 37,46 грн. Курс продажу впав на 4 коп. — до 38,11 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 37 грн, максимальний – 37,8 грн. Для продажу мінімальний курс – також 37,8 грн, максимальний – 38,4 грн.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Середній курс купівлі євро виріс на 6 коп. і склав 39,67 грн. Курс продажу знизився на 1 коп. — до 40,68 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 38,85 грн, максимальний – 40,2 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,15 грн, максимальний – 41,5 грн.

Курси валют можна переглянути на нашому сайті.