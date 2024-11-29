Курс доллара снизился: Сколько стоит доллар в пятницу

Доллар дешевеет, а евро и польский злотый подорожали

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Каков наличный курс доллара

В пятницу, 29 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 1 коп. и составляет 41,41 грн. Курс продаж снизился на 2 коп. до 41,9 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 40,85 грн, максимальный – 41,6 грн. Для продажи минимальный курс – 41,75 грн, максимальный – 42 грн.

Наличный курс евро в банках

Средний курс покупки евро поднялся на 2 коп. и составляет 43,63 грн. Курс продаж вырос на 1 коп. до 44,4 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 42,7 грн, максимальный – 43,95 грн. Для продажи минимальный курс – 44,2 грн, а максимальный – 44,7 грн.

Какой курс польского злотого

Средний курс покупки польского злотого увеличился на 1 коп. и составляет 9,84 грн. Курс продаж повысился также на 1 коп. до 10,42 грн.

Минимальный курс покупки злотого составляет – 9,5 грн, максимальный – 10,12 грн. Для продажи минимальный курс – 10,29 грн, а максимальный – 10,6 грн.

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