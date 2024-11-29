Курс долара знизився: Скільки коштує долар в п’ятницю

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Який готівковий курс долара

У п’ятницю, 29 листопада, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з четвергом, упав на 1 коп. і складає 41,41 грн. Курс продажу знизився на 2 коп. до 41,9 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 40,85 грн, максимальний – 41,6 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,75 грн, максимальний – 42 грн.

Готівковий курс євро в банках

Середній курс купівлі євро піднявся на 2 коп. і становить 43,63 грн. Курс продажу виріс на 1 коп. до 44,4 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 42,7 грн, максимальний – 43,95 грн. Для продажу мінімальний курс – 44,2 грн, а максимальний – 44,7 грн.

Який курс польського злотого

Середній курс купівлі польського злотого збільшився на 1 коп. і становить 9,84 грн. Курс продажу підвищився також на 1 коп. до 10,42 грн.

Мінімальний курс купівлі злотого становить – 9,5 грн, максимальний – 10,12 грн. Для продажу мінімальний курс – 10,29 грн, а максимальний – 10,6 грн.

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