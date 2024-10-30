Курс доллара упал на 10 копеек: Курс валют НБУ на 31 октября

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Официальный курс доллара

Согласно официальному курсу Национального банка Украины на 31 октября, курс гривни по отношению к доллару вырос на 10 коп. и составляет 41,279 за 1 доллар.

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Какой курс евро установил Нацбанк

По отношению к евро национальная валюта сбросила 3 коп. и составляет 44,635 за 1 евро.

Напомним, наличный курс покупки доллара сегодня, 30 октября, составил 41,13 грн, курс продажи – 41,63 грн. Наличный курс евро для покупки составил 44,46 грн., для продажи – 45,18 грн.