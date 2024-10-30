В Киеве будут судить бывших руководителей банка "Аркада". Им грозит до 12 лет тюрьмы

Главный офис банка "Аркада" (фото – пресс-служба ФГВФЛ)

В Киеве будут судить бывших руководителей банка "Аркада" по обвинению в растрате 480 млн грн. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

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Бывших председателей правления АО АКБ "Аркада" Константина Паливоду и Татьяну Ковальчук, а также их заместительницу обвиняют в незаконном завладении средствами вкладчиков фондов банка (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Справка АКБ "Аркада" создан в 1993 году. Владельцем существенного участия банка, согласно данным НБУ по состоянию на 1 июня 2020 года, был Константин Паливода (общее участие 74,797%). По данным Нацбанка, на 1 августа 2020 года по размеру общих активов банк "Аркада" занимал 45-е место (1,88 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.



НБУ признал создан в 1993 году. Владельцем существенного участия банка, согласно данным НБУ по состоянию на 1 июня 2020 года, был Константин Паливода (общее участие 74,797%). По данным Нацбанка, на 1 августа 2020 года по размеру общих активов банк "Аркада" занимал 45-е место (1,88 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.НБУ признал банк "Аркада" неплатежеспособным в августе 2020 года. Фонд гарантирования завершил его ликвидацию в июле 2024 года.

С 2014 года до банкротства в 2020 году банк был управляющим двух пенсионных фондов и одного детского фонда, вкладчиками которых было около 25 000 человек. Они доверили банку около 480 млн грн.

Обвиняемые направили их на приобретение облигаций предприятия, бенефициарным владельцем которого являлся председатель правления банка.

Выкупленные облигации не были погашены, в результате чего Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ликвидатор банка) получил убытки.