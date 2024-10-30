В Киеве будут судить бывших руководителей банка "Аркада". Им грозит до 12 лет тюрьмы
В Киеве будут судить бывших руководителей банка "Аркада" по обвинению в растрате 480 млн грн. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.
Бывших председателей правления АО АКБ "Аркада" Константина Паливоду и Татьяну Ковальчук, а также их заместительницу обвиняют в незаконном завладении средствами вкладчиков фондов банка (ч. 5 ст. 191 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
НБУ признал банк "Аркада" неплатежеспособным в августе 2020 года. Фонд гарантирования завершил его ликвидацию в июле 2024 года.
С 2014 года до банкротства в 2020 году банк был управляющим двух пенсионных фондов и одного детского фонда, вкладчиками которых было около 25 000 человек. Они доверили банку около 480 млн грн.
Обвиняемые направили их на приобретение облигаций предприятия, бенефициарным владельцем которого являлся председатель правления банка.
Выкупленные облигации не были погашены, в результате чего Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ликвидатор банка) получил убытки.
- В сентябре 2020 года Паливода получил подозрение в выводе 50 млн грн из банка "Аркада". В феврале 2021 года ему сообщили о новом подозрении в выводе еще 22 млн грн.
- В ноябре 2021 года дело Паливоды по двум эпизодам передали в суд. Кроме него, в деле восемь обвиняемых.