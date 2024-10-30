У Києві судитимуть колишніх керівників банку "Аркада". Їм загрожує до 12 років тюрми

Головний офіс банку "Аркада" (фото – пресслужба ФГВФО)

У Києві судитимуть колишніх керівників банку "Аркада" за обвинуваченням у розтраті 480 млн грн. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

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Колишніх голів правління АТ АКБ "Аркада" Костянтина Паливоду і Тетяну Ковальчук, а також їхню заступницю обвинувачують у незаконному заволодінні коштами вкладників фондів банку (ч. 5 ст. 191 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Довідка АКБ "Аркада" створено 1993 року. Власником суттєвої участі банку, згідно з даними НБУ станом на 1 червня 2020 року, був Костянтин Паливода (загальна участь 74,797%). За даними Нацбанку, на 1 серпня 2020 року за розміром загальних активів банк "Аркада" посідав 45-те місце (1,88 млрд грн) серед 75 банків, що діяли в країні.



НБУ визнав створено 1993 року. Власником суттєвої участі банку, згідно з даними НБУ станом на 1 червня 2020 року, був Костянтин Паливода (загальна участь 74,797%). За даними Нацбанку, на 1 серпня 2020 року за розміром загальних активів банк "Аркада" посідав 45-те місце (1,88 млрд грн) серед 75 банків, що діяли в країні.НБУ визнав банк "Аркада" неплатоспроможним у серпні 2020 року. Фонд гарантування завершив его ліквідацію у липні 2024-го.

З 2014 року до банкрутства у 2020 році банк був управителем двох пенсійних фондів і одного дитячого фонду, вкладниками яких були близько 25 000 осіб. Вони довірили банку близько 480 млн грн.

Обвинувачені спрямували їх на придбання облігацій підприємства, бенефіціарним власником якого був голова правління банку.

Викуплені облігації не були погашені, внаслідок чого Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ліквідатор банку) отримав збитки.