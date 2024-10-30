У Києві судитимуть колишніх керівників банку "Аркада". Їм загрожує до 12 років тюрми
У Києві судитимуть колишніх керівників банку "Аркада" за обвинуваченням у розтраті 480 млн грн. Про це повідомила Київська міська прокуратура.
Колишніх голів правління АТ АКБ "Аркада" Костянтина Паливоду і Тетяну Ковальчук, а також їхню заступницю обвинувачують у незаконному заволодінні коштами вкладників фондів банку (ч. 5 ст. 191 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.
НБУ визнав банк "Аркада" неплатоспроможним у серпні 2020 року. Фонд гарантування завершив его ліквідацію у липні 2024-го.
З 2014 року до банкрутства у 2020 році банк був управителем двох пенсійних фондів і одного дитячого фонду, вкладниками яких були близько 25 000 осіб. Вони довірили банку близько 480 млн грн.
Обвинувачені спрямували їх на придбання облігацій підприємства, бенефіціарним власником якого був голова правління банку.
Викуплені облігації не були погашені, внаслідок чого Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ліквідатор банку) отримав збитки.
- У вересні 2020 року Паливода отримав підозру у виведенні 50 млн грн з банку "Аркада". У лютому 2021 року йому повідомили про нову підозру у виведенні ще 22 млн грн.
- В листопаді 2021 року справу Паливоди за обома епізодами передали до суду. Крім нього, у справі вісім обвинувачених.