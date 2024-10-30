Курс долара впав на 10 копійок: Курс валют НБУ на 31 жовтня
Офіційний курс долара
Відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 31 жовтня, курс гривні відносно долара зріс на 10 коп. і складає 41,279 за 1 долар.
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Який курс євро встановив Нацбанк
Стосовно євро національна валюта скинула 3 коп. і становить 44,635 за 1 євро.
Нагадаємо, готівковий курс купівлі долара сьогодні, 30 жовтня, склав 41,13 грн, курс продажу – 41,63 грн. Готівковий курс євро для купівлі склав 44,46 грн, для продажу – 45,18 грн.