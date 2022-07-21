Курс доллара в банках достиг 40 грн

В четверг, 21 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 35 коп. и составляет 36,33 грн. Курс продаж увеличился на 39 коп. и составляет 37,23 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 34,1 грн, максимальный – 36,8 грн. Для продажи минимальный курс – 34,35 грн, максимальный – 40 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 34 коп. и составляет 36,63 грн. Средний курс продаж поднялся на 43 коп. и составляет 37,82 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 34,1 грн, максимальный – 37,4 грн. Для продажи минимальный курс – 34,35 грн, максимальный – 40,5 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.

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Анна Ишутина

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