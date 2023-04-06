Курс доллара в банках отскочил от восьмимесячного минимума

В четверг, 6 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению со средой вырос на 14 коп. и составляет 36,92 грн. Курс продаж вырос на 8 коп. до 37,56 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,4 грн, максимальный – 37,1 грн. Для продажи минимальный курс 37,2 грн, максимальный – 37,95 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 3 коп. и составляет 39,98 грн. Средний курс продаж увеличился на 5 коп. до 40,90 грн.



Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,0 грн, максимальный – 40,35 грн. Для продажи минимальный курс – 40,5 грн, максимальный – 41,45 грн.

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5 апреля отдельные банки начали покупать доллар по курсу ниже официального.

По данным НБУ, разрыв между официальным и наличным курсом гривни по отношению к доллару по состоянию на конец марта сократился до 3,6%. Национальный банк объясняет это всеобщим улучшением ситуации на валютном рынке.

Андрій Водяний

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