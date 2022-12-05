Курс доллара в банках снизился, а курс евро – вырос
05.12.2022, 11:02
Фото: depositphotos.com
В понедельник 5 декабря средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 4 коп. и составляет 39,7 грн. Курс продаж опустился на 6 коп. до 40,32 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38,8 грн, максимальный – 40 грн. Для продажи минимальный курс – 39,9 грн, максимальный – 40,7 грн.
Присоединяйтесь к нам на Facebook и участвуйте в дискуссиях
Средний курс покупки евро вырос на 17 коп. и достиг 40,86 грн. Средний курс продаж увеличился на 20 коп. и составляет 42,03 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,3 грн, максимальный – 41,51 грн. Для продажи минимальный курс – 41,3 грн, максимальный – 43 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.
- Нацбанк увеличил продажу валюты на 40% из-за ухудшения ситуации на валютном рынке
- Орбан пообещал ветировать пакет макрофинансовой помощи для Украины
Читайте также
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии