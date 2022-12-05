Курс доллара в банках снизился, а курс евро – вырос

В понедельник 5 декабря средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 4 коп. и составляет 39,7 грн. Курс продаж опустился на 6 коп. до 40,32 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38,8 грн, максимальный – 40 грн. Для продажи минимальный курс – 39,9 грн, максимальный – 40,7 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 17 коп. и достиг 40,86 грн. Средний курс продаж увеличился на 20 коп. и составляет 42,03 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,3 грн, максимальный – 41,51 грн. Для продажи минимальный курс – 41,3 грн, максимальный – 43 грн.

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Анна Ішутіна

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