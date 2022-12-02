Орбан пообещал ветировать пакет макрофинансовой помощи для Украины

Венгрия не собирается поддерживать план Европейской комиссии, предусматривающий выделение Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи в 2023 году, сказал в пятницу в эфире венгерского радио премьер-министр этой страны Виктор Орбан.

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У него есть претензии к механизму общих займов, предлагаемому этим планом.

"Вопрос в том, как помогать Украине. В одном предложении говорится, что мы должны использовать бюджеты стран-членов ЕС, чтобы совместно брать новые кредиты и использовать эти деньги, чтобы дать их Украине. Мы против этого, потому что не хотим, чтобы Европейский Союз стал сообществом стран-должников, а не стран-союзников", – цитирует Орбана Associated Press.

Макрофинансовая помощь от Евросоюза должна стать одним из главных источников покрытия дефицита государственного бюджета Украины в 2023 году.

Орбан предлагает, чтобы каждая из 27 стран-членов ЕС использовала деньги из собственного бюджета для предоставления Украине помощи в рамках двусторонних соглашений.

Венгрия готова со своей стороны выделить Украине всего 187 млн евро.

"Другого плана мы не примем, мы на него не согласимся, без нас он не осуществится", – сказал Орбан.

Между тем министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в рамках заседания Совета министров ОБСЕ в Лодзи выразил уверенность, что Евросоюз сможет договориться.

"Мы подробно проговорили здесь с господином Боррелем и некоторыми другими коллегами из ЕС, как мы будем решать этот вопрос. Я получил заверение, что вопрос макрофинансирования Евросоюзом Украины при любых обстоятельствах будет решен положительно", – цитирует Кулебу Укринформ.

Он заверил, что у Украины "есть план Б".

Заявление Орбана о блокировании денег для Украины прозвучало через день после того, как Европейская комиссия предложила не выделять Венгрии 7,2 млрд евро финансирования от Евросоюза, пока в стране не будут проведены реформы, направленные на укрепление верховенства права и борьбу с коррупцией.

Кулеба перед этим объяснил, что Орбан ведет свою игру с ЕС и использует Украину как заложницу.

Андрій Водяний

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