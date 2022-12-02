UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Орбан пообещал ветировать пакет макрофинансовой помощи для Украины

Цей матеріал також доступний українською
02.12.2022, 16:08
Орбан пообещал ветировать пакет макрофинансовой помощи для Украины - Фото
Фото: EPA

Венгрия не собирается поддерживать план Европейской комиссии, предусматривающий выделение Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи в 2023 году, сказал в пятницу в эфире венгерского радио премьер-министр этой страны Виктор Орбан.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

У него есть претензии к механизму общих займов, предлагаемому этим планом.

"Вопрос в том, как помогать Украине. В одном предложении говорится, что мы должны использовать бюджеты стран-членов ЕС, чтобы совместно брать новые кредиты и использовать эти деньги, чтобы дать их Украине. Мы против этого, потому что не хотим, чтобы Европейский Союз стал сообществом стран-должников, а не стран-союзников", – цитирует Орбана Associated Press.

Макрофинансовая помощь от Евросоюза должна стать одним из главных источников покрытия дефицита государственного бюджета Украины в 2023 году.

Орбан предлагает, чтобы каждая из 27 стран-членов ЕС использовала деньги из собственного бюджета для предоставления Украине помощи в рамках двусторонних соглашений.

Венгрия готова со своей стороны выделить Украине всего 187 млн евро.

"Другого плана мы не примем, мы на него не согласимся, без нас он не осуществится", – сказал Орбан.

Между тем министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в рамках заседания Совета министров ОБСЕ в Лодзи выразил уверенность, что Евросоюз сможет договориться.

"Мы подробно проговорили здесь с господином Боррелем и некоторыми другими коллегами из ЕС, как мы будем решать этот вопрос. Я получил заверение, что вопрос макрофинансирования Евросоюзом Украины при любых обстоятельствах будет решен положительно", – цитирует Кулебу Укринформ.

Он заверил, что у Украины "есть план Б".

  • Заявление Орбана о блокировании денег для Украины прозвучало через день после того, как Европейская комиссия предложила не выделять Венгрии 7,2 млрд евро финансирования от Евросоюза, пока в стране не будут проведены реформы, направленные на укрепление верховенства права и борьбу с коррупцией.
  • Кулеба перед этим объяснил, что Орбан ведет свою игру с ЕС и использует Украину как заложницу.
Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Венгрия виктор орбан макрофинансовая помощь
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 