Курс доллара в банках вернулся на уровень выше 37 грн

В пятницу, 7 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 32 коп. и составляет 37,24 грн. Курс продаж вырос на 42 коп. до 37,98 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,8 грн, максимальный – 37,56 грн. Для продажи минимальный курс 37,52 грн, максимальный – 38,40 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 27 коп. и составляет 40,24 грн. Средний курс продаж увеличился на 30 коп. до 41,20 грн.



Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,10 грн, максимальный – 40,96 грн. Для продажи минимальный курс – 40,60 грн, максимальный – 42,00 грн.

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Андрій Водяний

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