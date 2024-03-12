Курс доллара вырос. Курс валют НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 12 марта курс гривни по отношению к доллару снизился на 24 коп. и составил 38,3825 грн/доллар. По отношению к евро национальная валюта подешевела на 26 коп. до 41,9559 грн/евро.
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