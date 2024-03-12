Курс доллара вырос. Курс валют НБУ

Тарас Загородний

Рассказы Орбана об обсуждении с Трампом Украины напомнили старый одесский анекдот

Украине помогают, потому что украинцы показали, что способны быть "охотниками". Надо продолжать. Тогда изменения в Вашингтоне нас не будут касаться