Міжнародні перекази в Україну скоротилися на $1,4 млрд за рік — НБУ

Через платіжні системи найбільше грошей в Україну переказували з США, Ізраїлю, Італії, Німеччини та Ірландії

Фото: depositphotos.com

Приватні грошові перекази з-за кордону в Україну всіма каналами — банки, платіжні системи, пошта, неофіційні шляхи — становлять $11,6 млрд 2023 року. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

У 2022 році в Україну переказали $13 млрд.

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Чверть від обсягу всіх приватних грошових переказів в Україну ($2,6 млрд) припадала на платіжні системи. Це на 17% менше, ніж за 2021 рік, і також на 17% менше, ніж у 2022 році. Середня сума одного міжнародного переказу платіжними системами склала $255.

Через платіжні системи найбільші обсяги коштів в Україну минулого року надходили зі США (18%), Ізраїлю (17%), Італії (15%), Німеччини (9%) та Ірландії (5%).

Лідерами за сумою переказів в Україну стали Western Union – 43,2% усіх переказів, MoneyGram – 21,7%, PrivatMoney – 17,9%.

Платіжні системи були важливим каналом виплати гуманітарної допомоги українцям від низки міжнародних організацій, наголошують у НБУ.

Обсяг внутрішньодержавних переказів, здійснених через платіжні системи, становив 728 млрд грн ($19,9 млрд в еквіваленті). Це вдвічі більше, ніж за 2021 рік і на 149% більше, ніж за 2022 рік.

Середня сума одного переказу в межах України становила 862 грн.

Лідером за сумою переказів у межах України була платіжна система NovaPay – 32% усіх внутрішньодержавних переказів.

У Нацбанку нагадують, що на час дії воєнного стану перекази з України за кордон обмежені.

Джерело: НБУ

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