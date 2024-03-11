Международные переводы в Украину сократились на $1,4 млрд за год — НБУ

По платежным системам больше всего денег в Украину перечисляли из США, Израиля, Италии, Германии и Ирландии

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Частные денежные переводы из-за границы в Украину по всем каналам — банки, платежные системы, почта, неофициальные пути — составили $11,6 млрд в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

В 2022 году в Украину перевели $13 млрд.

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Четверть от объема всех частных денежных переводов в Украину ($2,6 млрд) приходилась на платежные системы. Это на 17% меньше, чем за 2021 год и также на 17% меньше, чем в 2022 году. Средняя сумма одного международного перевода по платежным системам составила $255.

По платежным системам наибольшие объемы средств в Украину в прошлом году поступали из США (18%), Израиля (17%), Италии (15%), Германии (9%) и Ирландии (5%).

Лидерами по сумме переводов в Украину стали Western Union – 43,2% всех переводов, MoneyGram – 21,7%, PrivatMoney – 17,9%.

Платежные системы были важным каналом выплаты гуманитарной помощи украинцам от ряда международных организаций, подчеркивают в НБУ.

Объем внутригосударственных переводов, осуществленных через платежные системы, составил 728 млрд грн ($19,9 млрд в эквиваленте). Это вдвое больше, чем за 2021 год, и на 149% больше, чем за 2022 год.

Средняя сумма одного перевода в пределах Украины составила 862 грн.

Лидером по сумме переводов в пределах Украины была платежная система NovaPay – 32% всех внутригосударственных переводов.

В Нацбанке напоминают, что на время действия военного положения переводы из Украины за границу ограничены.

Источник: НБУ

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