Курс доллара вырос. Наличные курсы валют

В среду, 15 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 13 коп. и составляет 34,65 грн. Курс продаж вырос на 9,8 коп. и составляет 35,55 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 31 грн, максимальный – 35,35 грн. Для продажи минимальный курс – 33 грн, максимальный – 36,1 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 14,5 коп. и составляет 36,09 грн. Средний курс продаж вырос на 12,2 коп. и составляет 37,41 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 32,1 грн, максимальный – 37 грн. Для продажи минимальный курс – 36 грн, максимальный – 38 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь .

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Анна Ишутина

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