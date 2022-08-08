Курс евро на межбанке вырос
08.08.2022, 17:39
Фото: depositphotos.com
В понедельник, 8 августа, торги по евро на межбанковском валютном рынке открылись котировками 37,2158/37,5880, к закрытию котировки составили 37,2963/37,6655.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по доллару начались с котировок 36,5686/36,9343, к закрытию котировки не изменились.
Соответственно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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