Доллар подешевел. Наличные курсы валют
08.08.2022, 11:01
Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ
В понедельник, 8 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 6 коп. и составляет 38,53 грн. Курс продажи снизился на 8 коп. и достиг 39,58 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 38 грн, максимальный – 39,05 грн. Для продажи минимальный курс – 38,9 грн, максимальный – 40,5 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 1 коп. и составляет 38,89 грн. Средний курс продаж упал на 3 коп. и достиг 40,09 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет 38 грн, максимальный – 39,41 грн. Для продажи минимальный курс – 39,3 грн, максимальный – 40,5 грн.
Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.
- Украинская биржа и биржа ПФТС возобновили торги
- Коммунальщики объяснили, как производят начисление за воду для киевлян, покинувших свои дома
Читайте также
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Старший дизайнер
Киев • Ligamedia
QA-спеціалістРазместить вакансию
Киев • LIGAZAKON
Последние новости
Комментарии