Доллар подешевел. Наличные курсы валют

В понедельник, 8 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 6 коп. и составляет 38,53 грн. Курс продажи снизился на 8 коп. и достиг 39,58 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 38 грн, максимальный – 39,05 грн. Для продажи минимальный курс – 38,9 грн, максимальный – 40,5 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 1 коп. и составляет 38,89 грн. Средний курс продаж упал на 3 коп. и достиг 40,09 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 38 грн, максимальный – 39,41 грн. Для продажи минимальный курс – 39,3 грн, максимальный – 40,5 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.

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Анна Ишутина

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