Курс евро немного вырос. Курс валют НБУ
04.04.2023, 09:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 4 апреля курс гривни по отношению к евро опустился на 3 копейки. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне.
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