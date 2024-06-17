Курс евро снижается. Наличные курсы валют

Фото: depositphotos.com

В понедельник, 17 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 1 коп. и составляет 40,52 грн. Курс продажи не изменился – 41,08 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39,9 грн, максимальный – 40,8 грн. Для продажи минимальный курс – 40,92 грн, максимальный – 41,5 грн.

Средний курс покупки евро снизился на 22 коп. и составляет 43,38 грн. Курс продаж опустился на 20 коп. до 44,23 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 42,65 грн, максимальный – 43,8 грн. Для продажи минимальный курс – 43,95 грн, а максимальный – 44,5 грн.

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