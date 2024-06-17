Курс євро знижується. Готівкові курси валют

Фото: depositphotos.com

У понеділок, 17 червня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з п’ятницею, виріс на 1 коп. і складає 40,52 грн. Курс продажу не змінився – 41,08 грн.

Читайте про бізнес без політики на каналі LIGA.Бізнес

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 39,9 грн, максимальний – 40,8 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,92 грн, максимальний – 41,5 грн.

Середній курс купівлі євро знизився на 22 коп. і становить 43,38 грн. Курс продажу опустився на 20 коп. до 44,23 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 42,65 грн, максимальний – 43,8 грн. Для продажу мінімальний курс – 43,95 грн, а максимальний – 44,5 грн.

Курси валют можна переглянути на нашому сайті.