Курс евро снизился. Курсы валют в банках
06.01.2023, 11:28
Фото: depositphotos.com
В пятницу, 6 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 1 коп. и составляет 40,13 грн. Курс продажи свалился на 1 коп. - до 40,78 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 39,3 грн, максимальный – 40,4 грн. Для продажи минимальный курс – 40,5 грн, максимальный – 41,25 грн.
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Средний курс покупки евро снизился на 13 коп. и составил 41,56 грн. Средний курс продаж упал на 14 коп. - до 42,69 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет 40,2 грн, максимальный – 42,2 грн. Для продажи минимальный курс – 42,2 грн, максимальный – 43,2 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.
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