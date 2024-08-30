Курс евро упал на 24 коп. Наличные курсы валют
В пятницу, 30 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 5 коп. и составляет 40,96 грн. Курс продаж снизился на 4 коп. до 41,45 грн.
Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 40,4 грн, максимальный – 41,15 грн. Для продажи минимальный курс – 41,3 грн, максимальный – 41,6 грн.
Средний курс покупки евро опустился на 24 коп. и составляет 45,31 грн. Курс продажи снизился на 22 коп. до 46,06 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет 44,4 грн, максимальный – 45,6 грн. Для продажи минимальный курс – 45,88 грн, а максимальный – 46,4 грн.
Курсы валют можно посмотреть на нашем сайте.